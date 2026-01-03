Coppa d’Africa oggi inizia la fase di eliminazione diretta del torneo | si apre oggi con Tunisia Mali

Da calcionews24.com 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi prende il via la fase a eliminazione diretta della Coppa d’Africa, con l’incontro tra Tunisia e Mali. La competizione, in corso in Marocco, entra nel suo momento decisivo, in cui ogni partita può determinare l’eliminazione o la qualificazione alla fase successiva. Di seguito i dettagli di questa fase cruciale del torneo, che vede le migliori squadre del continente confrontarsi per la conquista del titolo.

Coppa d’Africa, comincia la fase a eliminazione diretta: Tunisia?Mali apre il programma. Tutti i dettagli La Coppa d’Africa entra nella sua fase più calda in Marocco, dove oggi decolla l’eliminazione diretta. Finora i pronostici sono stati rispettati: nessuna grande esclusa in un torneo che vede molte nazionali, come Nigeria e Camerun, assetate di rivincita dopo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

