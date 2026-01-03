Convocati Bologna per l’Inter le scelte di Italiano | la lista completa
Ecco la lista completa dei giocatori convocati dal tecnico Italiano per la partita tra Bologna e Inter, in programma domani sera a San Siro. La selezione dei rossoblù, guidata dall’allenatore, include i calciatori scelti per questa sfida e rappresenta le scelte ufficiali della squadra in vista dell’incontro.
Inter News 24 dei rossoblù per la sfida di domani sera a San Siro. Sale la febbre per il big match di San Siro. Il Bologna, guidato in panchina da Vincenzo Italiano, approda a Milano con voglia di riscatto dopo il recente pareggio interno col Sassuolo. Ad attenderli c’è l’ Inter: i nerazzurri di Cristian Chivu sono determinati a vendicare sportivamente la bruciante eliminazione subita in Supercoppa Italiana. Nelle fila degli emiliani, le notizie di formazione sono agrodolci. La lista dei convocati registra la presenza di Remo Freuler, infaticabile metronomo del centrocampo svizzero, anche se il suo minutaggio reale resta un’incognita. 🔗 Leggi su Internews24.com
