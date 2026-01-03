Convocati Bologna per l’Inter due assenti importanti e un recupero per Italiano

Per la partita di domani tra Bologna e Inter, la rosa dei convocati comprende un recupero e due giocatori assenti significativi. La squadra emiliana si prepara ad affrontare l’incontro con alcune assenze, mentre l’allenatore Italiano può contare su una presenza importante nel suo roster. La sfida promette di essere equilibrata, con le scelte di formazione che potrebbero influenzare l’esito della partita.

Inter News 24 Convocati Bologna, per la sfida di domani sera contro l’Inter ci sono due assenti importanti e un recupero. Vediamo la lista di Italiano. Vincenzo Italiano, l’allenatore fautore di un calcio offensivo e dinamico, ha ufficializzato la lista dei ventisei calciatori pronti per la trasferta contro la Beneamata. Tra le buone notizie per i felsinei spicca il ritorno di Nicolò Cambiaghi, il rapido attaccante esterno abile nell’uno contro uno, che ha superato i recenti problemi influenzali. Tuttavia, gli emiliani dovranno fare i conti con assenze pesanti contro i nerazzurri. Restano infatti ai box Lukasz Skorupski, l’esperto portiere polacco fermo per una lesione muscolare, e Federico Bernardeschi, l’estroso trequartista azzurro alle prese con una frattura alla clavicola. 🔗 Leggi su Internews24.com

