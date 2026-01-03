Controlli straordinari a Bagheria tre denunciati | uno aveva 19 dosi di droga tra gli indumenti intimi

Nella giornata del 12 ottobre, i carabinieri di Bagheria, supportati dal 12° Reggimento Sicilia, hanno condotto controlli straordinari sul territorio. Durante l’intervento sono state denunciate tre persone, tra cui un uomo trovato con 19 dosi di droga negli indumenti intimi. L’operazione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e legalità nella zona.

Controlli straordinari a Bagheria (PA): tre persone denunciate - Denunciati a Bagheria (PA) un 23enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un 21enne per guida senza patente poiché recidivo nel biennio e un 20enne per evasione. ilsicilia.it

Bagheria, aveva la droga nascosta negli indumenti intimi: denunciato un giovane di 23 anni - Controlli a tappeto a Bagheria, dove i carabinieri hanno messo in campo un servizio straordinario per presidiare il territorio e contrastare lo spaccio di droga. msn.com

