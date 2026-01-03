Controlli straordinari a Bagheria tre denunciati | uno aveva 19 dosi di droga tra gli indumenti intimi
Nella giornata del 12 ottobre, i carabinieri di Bagheria, supportati dal 12° Reggimento Sicilia, hanno condotto controlli straordinari sul territorio. Durante l’intervento sono state denunciate tre persone, tra cui un uomo trovato con 19 dosi di droga negli indumenti intimi. L’operazione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e legalità nella zona.
E' di tre persone denunciate il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai carabinieri della stazione di Bagheria, con il supporto dei militari della compagnia intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia. La denuncia è scattata per un 23enne accusato di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
