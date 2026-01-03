Controllare il Venezuela dopo la cattura di Maduro Trump presenta al mondo la dottrina Donroe

Da formiche.net 3 gen 2026

Dopo la cattura di Nicolás Maduro, Donald Trump ha presentato la cosiddetta

La conferenza stampa con cui Donald Trump ha rivendicato la cattura di Nicolás Maduro rappresenta uno dei momenti più espliciti e politicamente densi del suo doppio mandato da presidente in materia di uso della forza. Trump ha definito l’operazione come qualcosa che non si vedeva dalla “Seconda guerra mondiale”, inserendola deliberatamente in una genealogia di azioni militari ad alto impatto simbolico, accostandola all’uccisione del generale iraniano Qassem Suleimani – nello stesso giorno, nel 2020 – e ai bombardamenti contro il programma nucleare iraniano della scorsa estate. Il riferimento non è casuale: serve a collocare l’azione su Caracas in una linea di continuità con operazioni di deterrenza diretta, personalizzata, non mediata. 🔗 Leggi su Formiche.net

