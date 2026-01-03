Conto alla rovescia per i lavori al Pomario Ducale Un milione alla rinascita dello storico giardino

Il riassetto del Pomario Ducale segna una nuova fase per il suo storico giardino. Dopo anni di attesa e un percorso amministrativo complesso, i lavori di restauro sono ormai prossimi alla fase conclusiva. Questo intervento mira a valorizzare un patrimonio culturale di grande valore, restituendo alla comunità uno spazio verde di pregio e storia, pronto a essere nuovamente fruibile e apprezzato nel rispetto delle sue origini.

Dopo decenni di attesa e un lungo percorso amministrativo, il giardino storico dell'ex Pomario Ducale è pronto a vivere la sua rinascita. L'avvio del primo lotto di lavori è ormai alle porte: un passaggio decisivo che segna l'inizio concreto del recupero di uno dei luoghi più identitari della città, simbolo di un patrimonio da restituire alla comunità. Il percorso progettuale ha preso forma nel 2024, quando il Comune ha affidato il servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al 'Recupero del giardino storico dell'ex Pomario Ducale'. Un primo passo fondamentale per definire visione, obiettivi e sostenibilità dell'intervento.

