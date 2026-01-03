Continua lo sciame sismico in Appennino | registrate altre due scosse

Lo sciame sismico nell'Appennino romagnolo prosegue con la registrazione di due nuove scosse, avvenute venerdì sera alle 21. La sequenza di eventi sismici, iniziata recentemente, viene monitorata costantemente dalle autorità per valutare eventuali sviluppi e garantire la sicurezza della popolazione.

Continua lo sciame sismico sull'Appennino romagnolo. Dopo le scosse registrate venerdì sera, altri due eventi sismici si sono registrati alle 21.11 e alle 2.46 della notte. La prima scossa, di magnitudo 2.0, si è verificata a una profondità di 10 chilometri e con epicentro a cinque chilometri a. Terremoti: sciame sismico in Valtiberina e alto Casentino, nuova scossa avvertita ad Anghiari - Arezzo, 3 gennaio 2026 – La sequenza di scosse era stata preceduta, nella serata di venerdì 2 gennaio, da un terremoto più intenso: alle 20.

Terremoto sull'appennino tosco- romagnolo - Una scossa di magnitudo 3,5 è stata registrata a 8 chilometri da Verghereto (provincia di Forlì Cesena) nell’Appennino tosco- rainews.it

Terremoto tra Romagna e Toscana: scossa di magnitudo 3.5 nell’Appennino - 5 è stata chiaramente avvertita dalla popolazione sull’alto Appennino, al confine tra Romagna e Toscana, nella serata di oggi, 2 gennaio 2026. livingcesenatico.it

Uno sciame sismico è in corso dal 26 dicembre a nord-est di Anghiari, un piccolo borgo al confine tra Toscana e Umbria, in Valtiberina. In meno di quattro giorni sono stati localizzati oltre 120 piccoli terremoti, tra cui due M 2.6 e un M 2.5 lievemente avvertiti t - facebook.com facebook

