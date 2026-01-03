Ripalta Cremasca si conferma un esempio di buona amministrazione, mantenendo invariati i livelli di tassazione per quest’anno. In città, infatti, non si pagherà l’addizionale Irpef e l’Imu rimane ai minimi storici. Un risultato che testimonia l’attenzione del Comune alle esigenze dei cittadini e alla gestione responsabile delle risorse pubbliche.

Ripalta Cremasca comune virtuoso: anche per quest’anno in paese non si pagherà l’addizionale Irpef e l’Imu è inchiodata ai livelli minimi da anni. È quanto è emerso in Consiglio comunale dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2026 con una spesa che pareggia a 5.866.368,41 euro. "Non abbiamo solo approvato un bilancio – ha dichiarato il sindaco Aries Bonazza (nella foto) –, abbiamo anche confermato la nostra visione del futuro del paese. Abbiamo quasi sei milioni di euro di risorse da gestire con responsabilità e 2,5 milioni di euro di investimenti che utilizziamo per far crescere il territorio (in primis per sistemare e sviluppare i percorsi ciclopedonali e nuove aree verdi, valorizzare il patrimonio naturalistico e puntare a una sempre maggior sostenibilità). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Conti in ordine. L’addizionale Irpef qui non si paga

Leggi anche: Busta paga, cancellata l’addizionale Irpef: ecco chi guadagnerà fino a 270 euro in più

Leggi anche: Aumento addizionale IRPEF, Fratelli d’Italia Umbria attacca la Giunta Proietti: “Così si annulla il taglio fiscale del Governo”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Manovra, Giorgetti: "Tutela i redditi medi e mantiene conti in ordine" - Per il presidente dell'Istat Chelli oltre l'85% delle risorse ricavate dalla misura "sono destinate alle famiglie dei ... tg24.sky.it

Gioia dei Marsi: approvato il bilancio di previsione 2026-28. Conti in ordine e nuovi investimenti programmati. x.com

Gioia dei Marsi approva il bilancio 2026-2028, conti in ordine e investimenti per il futuro - facebook.com facebook