Conguaglio contributivo Inps fine anno 2025 cosa devono fare i datori di lavoro

Con la circolare n. 156 del 30 dicembre 2025, l’Inps ha pubblicato le istruzioni operative per il conguaglio contributivo di fine anno. Questa guida è rivolta ai datori di lavoro, che devono procedere al calcolo e alla regolarizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per il 2025, assicurando la corretta applicazione delle disposizioni vigenti.

Con la circolare n. 156 del 30 dicembre, l'Inps ha fornito ai datori di lavoro le istruzioni operative per il conguaglio di fine anno 2025 dei contributi previdenziali e assistenziali. Si tratta di un passaggio tecnico ma centrale, che consente di allineare in modo corretto l'imponibile contributivo alle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso dell'anno, tenendo conto delle componenti variabili e delle particolarità che emergono nella fase conclusiva dell'esercizio. Le scadenze per il conguaglio 2025. I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio con la denuncia contributiva relativa al mese di dicembre 2025, il cui versamento scade il 16 gennaio 2026.

