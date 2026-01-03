Conferenza stampa McKennie post Juve Lecce | Mi piace questo ruolo David? Il rigore sbagliato non è una cosa per cui scusarsi

Dopo la partita tra Juventus e Lecce, Weston McKennie ha tenuto una conferenza stampa in cui ha commentato la sua prestazione e il ruolo attuale in squadra. Ha espresso soddisfazione per la posizione in campo e ha affrontato anche il tema del rigore sbagliato, sottolineando l’importanza di mantenere la concentrazione senza sentirsi in colpa. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla sua esperienza e sulla visione del team in questa stagione.

di Marco Baridon Conferenza stampa McKennie post Juve Lecce: le sue dichiarazioni dopo il match della 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – Weston McKennie ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Lecce della 18ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. EFFETTO NEGATIVO DOPO IL PAREGGIO – «Non penso, la squadra ha giocato una bella partita, è mancato l'ultimo passaggio, il rigore tutti possono sbagliarlo. Questo è il calcio, devi andare in avanti, concentrarti sulla prossima partita». OCCASIONE PERSA – «Si e no. Queste partite contro il Lecce portava la squadra avanti in classifica, ti senti un po' male, un po' frustrato, ma non puoi pensare alle occasioni perse.

Lazio, Sarri: "Mancato rosso a McKennie? Forte incazzatura. Otto punti in un momento maledetto" - 0 allo Stadio Olimpico grazie alla rete dopo nove minuti di gioco di Toma Basic. tuttomercatoweb.com

Spalletti ridisegna la Juve: Conceição e McKennie in dubbio per il Pisa, torna Koopmeiners - Infatti, nella gara dello Stadium, l'allenatore della Juventus ha dovuto sostituire Conceição, McKennie ... msn.com

