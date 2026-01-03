Conferenza stampa Di Francesco post Juve Lecce | le sue dichiarazioni

Nella conferenza stampa post partita, l’allenatore Di Francesco ha commentato le prestazioni della sua squadra dopo la sfida tra Juve e Lecce, valida per la 18ª giornata della Serie A 2025/26. Di seguito, le sue dichiarazioni principali, che riflettono l’andamento della partita e le prospettive future del team.

di Marco Baridon dopo il match della 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Lecce della 18ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Di Francesco post Juve Lecce: le sue dichiarazioni Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Juve Lecce: le sue dichiarazioni Leggi anche: Conferenza stampa Tudor post Como Juve: le sue dichiarazioni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Conferenza Di Francesco post Lecce-Como: “Mi girano le scatole per l’espulsione”; Il 2025 anno di lavori in corso, il 2026 anno di grandi investimenti pubblici e privati: il sindaco Italia racconta Siracusa; Il regime russo va guardato negli occhi; Cremonese-Napoli, Conte nel post partita: «2025 fantastico. Hojlund? Sta diventando dominante». Lecce, Di Francesco: “A Sassuolo tanti amici, mi auguro di togliermi le stesse soddisfazioni anche qui” - Le parole di Eusebio Di Francesco in conferenza stampa alla vigilia della settima giornata di Serie A, Lecce- gianlucadimarzio.com Lecce, Di Francesco: "Peccato, dobbiamo migliorare nei secondi tempi" - 55 – Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l’Atalanta nel post gara. tuttomercatoweb.com Lecce, Di Francesco: “Non mi è piaciuta la gestione dell’arbitro” - Il Lecce esce sconfitto dalla trasferta contro la Cremonese: i grigiorossi passano 2- gianlucadimarzio.com ? TUTTONOTIZIE – Conferenza Stampa Spalletti Vigilia Juventus–Lecce 02 01 2026 Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l’operazione militare di questa notte sul Venezuela in una conferenza stampa da Mar-a-Lago - facebook.com facebook Qui gli aggiornamenti live sulla conferenza stampa di #Trump relativa alla cattura di #Maduro: shorturl.at/ZQnt6 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.