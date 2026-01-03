Conferenza stampa Del Rosso post Juve Lecce | Se non avessimo avuto quell’atteggiamento per 90? saremmo usciti con le ossa rotte

Dopo la partita tra Juventus e Lecce, il presidente Del Rosso ha commentato l’andamento del match durante la conferenza stampa. Ha sottolineato l’importanza dell’atteggiamento adottato dai giocatori e ha analizzato le dinamiche della gara, evidenziando come un diverso approccio avrebbe potuto cambiare l’esito. Di seguito, le dichiarazioni complete rilasciate dopo la 18ª giornata di Serie A 2025/26.

di Marco Baridon Conferenza stampa Del Rosso post Juve Lecce: le sue dichiarazioni dopo il match della 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – Del Rosso ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Lecce della 18ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. PAREGGIO – «Siamo il Lecce, giochiamo con la Juventus, se non avessimo avuto quell'atteggiamento per 90? saremmo usciti con le ossa rotte. Loro sono una grande squadra, noi abbiamo un grandissimo portiere e una squadra che lotta. Avere un atteggiamento battagliero ti aiuta e ti viene a favore. Siamo una squadra giovane, in crescita.

