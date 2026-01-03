Conferenza stampa Chivu pre Inter Bologna | Ci dicono che siamo una squadra di falli le frecciate delle rivali non hanno alcun peso Su Cancelo rispondo così

Martedì 2 aprile, alla vigilia della sfida tra Inter e Bologna, il tecnico Chivu ha parlato in conferenza stampa, affrontando diversi temi legati alla partita e alla squadra. Ha risposto alle critiche ricevute, rifiutando ogni provocazione delle rivali e condividendo la sua visione sulla gestione dei giocatori come Cancelo. Le dichiarazioni di Chivu offrono uno sguardo chiaro e diretto sulla situazione attuale dell’Inter, in vista del 18° turno di Serie A.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Inter Bologna: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida valevole per il 18° turno di Serie A 202526. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter Bologna, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 202526: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 14:00, noi di InterNews24 la seguiremo live. CHE PARTITA MI ASPETTO E QUALI RESPONSABILITA’ SENTIAMO? – « Le responsabilità di questa squadra e di questa società, per le aspettative, per le ambizioni che ha da molti anni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Inter Bologna: «Ci dicono che siamo una squadra di falli, le frecciate delle rivali non hanno alcun peso. Su Cancelo rispondo così» Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Atalanta Inter: «Dobbiamo osare, non possiamo giudicare Luis Henrique in base ai gol. La mia dignità non è in vendita! Sul mercato rispondo così» Leggi anche: Conferenza stampa Italiano pre Bologna Inter: «Sfidiamo una delle più forti, episodio Liverpool discutibile. Con Chivu è diversa» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Inter, Marotta: Palestra? Lo escludo in modo categorico; Conferenza stampa Chivu pre Atalanta Inter LIVE | le parole del tecnico; Inter, Chivu alimenta giallo Frattesi e calciomercato: Non posso dire tutto, la squadra sa la verità; Conferenza stampa Chivu pre Atalanta Inter: le parole. LIVE FCIN1908/ Inter-Bologna, le parole di Chivu in conferenza stampa - Di questo e altro parla l’allenatore nerazzurro in conferenza stampa ... msn.com

Vigilia di Inter-Bologna, tra poco Cristian Chivu in conferenza stampa - L'Inter domani sera ospita il Bologna nel posticipo domenicale della diciottesima giornata di Serie A. tuttomercatoweb.com

Inter-Bologna, Chivu in conferenza LIVE alle 14 - Giornata di vigilia in casa Inter in vista della prossima partita contro il Bologna, in programma domenica alle 20. sport.sky.it

Iga Swiatek in conferenza stampa alla United Cup: “No, non ho guardato la ‘Battaglia dei sessi’, perché non guardo eventi di questo tipo. Sono sicura che ha attratto molta attenzione. È stato intrattenimento, ma direi che non avesse niente a che fare con cambi x.com

Lo conferma la procuratrice Beatrice Pilloud durante la terza conferenza stampa dalla tragedia. I titolari del locale sono stati interrogati. “Tutto suggerisce che il rogo sia partito dalle candele o dagli accendini sulle bottiglie di champagne” - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.