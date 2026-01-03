Confartigianato bilancio positivo | Celebriamo la creatività

Confartigianato Cesena ha concluso il 2025 con un bilancio positivo, evidenziando un anno ricco di attività e iniziative. La serata di chiusura, tenutasi al teatro Verdi e guidata dal segretario Stefano Bernacci, ha rappresentato un momento di condivisione tra staff e dirigenti. Un’occasione per riflettere sui traguardi raggiunti e per ribadire l’importanza della creatività nel settore artigianale locale.

Confartigianato Cesena ha chiuso positivamente il 2025 e ha suggellato un anno di intensa attività in una serata conviviale con lo staff e i dirigenti al teatro Verdi, guidata dal segretario Stefano Bernacci. L'assemblea dei delegati, tenutasi qualche giorno prima, ha valutato positivamente i risultati ottenuti e lanciato lo sguardo verso l'ottantesimo anniversario di fondazione dell'associazione imprenditoriale nel territorio cesenate che verrà celebrato nel 2026. Si tratterà di un evento identitario di grande valore per la famiglia Confartigianato (tremila imprese, cinquemila imprenditori, dodicimila persone che gravitano sui servizi associativi di Confartigianato nelel sedi di Cesena e territoriali).

