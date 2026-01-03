Concorso pubblico per 294 funzionari ed elevate professionalità | domande fino al 27 gennaio 

È stato pubblicato il 23 dicembre 2025 sul portale InPA il bando di concorso pubblico per 294 funzionari con competenze in analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. La selezione, rivolta a professionisti qualificati, prevede domande da presentare entro il 27 gennaio. Il concorso offre l’opportunità di inserirsi a tempo indeterminato nel settore pubblico, contribuendo alla gestione e all’ottimizzazione delle risorse.

