Concorso pubblico per 294 funzionari ed elevate professionalità | domande fino al 27 gennaio

È stato pubblicato il 23 dicembre 2025 sul portale InPA il bando di concorso pubblico per 294 funzionari con competenze in analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. La selezione, rivolta a professionisti qualificati, prevede domande da presentare entro il 27 gennaio. Il concorso offre l’opportunità di inserirsi a tempo indeterminato nel settore pubblico, contribuendo alla gestione e all’ottimizzazione delle risorse.

È stato pubblicato il 23 dicembre 2025 sul portale InPA il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 294 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, con competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

