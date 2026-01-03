Concerto natalizio italo-ucraino

Il concerto natalizio italo-ucraino a Gubbio offre un momento di ascolto e riflessione, unendo musica e parole per promuovere il dialogo tra le culture. Un’occasione per condividere valori di pace e solidarietà, rafforzando il senso di unità tra i popoli in un periodo di festa. Un evento semplice e significativo dedicato alla speranza e alla collaborazione internazionale.

GUBBIO - Un pomeriggio di musica, parole e condivisione per riaffermare il valore della pace come dialogo tra popoli e culture. " Un ponte per la pace ", armonie natalizie tra Ucraina e Italia, è il concerto in programma domani alle 16 nella chiesa di Sant'Agostino, a Gubbio. L'iniziativa nasce dall'impegno dell'associazione Gubbio Gemellaggi, in collaborazione con Mist-Il Ponte, con l'obiettivo di offrire alla comunità un momento di riflessione e solidarietà attraverso il linguaggio universale dell'arte. Il concerto intreccia musiche e canti natalizi delle tradizioni ucraine e italiane, accompagnati da poesie che costruiscono un ideale filo narrativo tra due culture unite dal desiderio di pace.

