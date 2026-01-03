Concerti gratuiti nelle piazze del centro | a Bari continuano gli appuntamenti di ' Capodanni di Puglia'

A Bari, proseguono i concerti gratuiti nelle piazze del centro come parte di 'Capodanni di Puglia'. Questo fine settimana, il palco in piazza del Ferrarese, accanto all'Albero di Natale, ospiterà eventi musicali e spettacoli, offrendo occasioni di intrattenimento e socializzazione per residenti e visitatori. Gli appuntamenti si inseriscono nel programma di iniziative che animano il centro cittadino durante il periodo natalizio.

Prosegue, in questo weekend, il programma di concerti ed eventi musicali previsti sul palco in piazza del Ferrarese, allestito accanto al grande Albero di Natale. La manifestazione 'Capodanni di Puglia', promossa dal Comune di Bari e da Pugliapromozione, si articola in sette concerti:

