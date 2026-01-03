con il prologo di oggi parte ufficialmente la dakar rally 2026

Oggi prende ufficialmente il via la Dakar Rally 2026 con il prologo di Arezzo. La prima tappa, lunga 73 km con 23 km di Prova Speciale, serve a stabilire l’ordine di partenza delle successive tappe. Questa fase introduttiva non assegna punti, ma rappresenta l’avvio di una competizione che metterà alla prova resistenza e strategia dei partecipanti.

Arezzo, 3 gennaiko 2026 – . 73 km totali, di cui 23 km di Prova Speciale, per una prima giornata che non assegna trofei ma inizia a dare un peso specifico alla classifica: l’ordine di partenza delle tappe successive. E tra i sette piloti presenti ai nastri di partenza c’è il nostro Paolo Lucci c he affronta la competizione per la quinta volta. “Faremo il tifo per uno dei portacolori italiani in sella alla Honda CF450RX con il numero 29, assegnato al nostro Paolo Lucci. Da Yanbu, affacciato sul Mar Rosso, è partito stamani il prologo per raggiungere l'agognato arrivo della Dakar Rally 2026, dopo 15 estenuanti giornate di gara distribuite su 13 tappe per un totale di 7906 chilometri massacranti, oltre al prologo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dakar 2026 oggi: orari, differita tv, percorso, streaming; MOTOCICLISMO: Il centauro originario di Castiglion Fiorentino pronto per una nuova avventura. Scatta il Rally Dakar con Lucci tra i piloti protagonisti della maratona nel deserto.

