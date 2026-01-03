Con 450 grammi cocaina e un laboratorio per lo spaccio 2 arresti ad Arezzo

Arezzo, 3 gennaio 2026 – Due persone sono state arrestate dopo il rinvenimento di 450 grammi di cocaina e l’individuazione di un laboratorio per lo spaccio. All’interno del capannone sono stati trovati attrezzature professionali, tra cui una pressa, bilancini di precisione e materiali per il confezionamento della droga. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Arezzo, 3 gennaio 2026 – Trovati con 450 grammi di cocaina, e scoperto un capannone adibito a laboratorio per lo spaccio, con tanto di pressa professionale, bilancini di precisione e materiali per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. Due uomini, un italiano di 45 anni e un albanese di 40 anni, sono stati così arrestati ad Arezzo dalla polizia per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. Lo scorso 31 dicembre gli agenti della squadra mobile, durante un servizio in borghese, hanno notato i due a bordo di un'auto nelle strade del centro cittadino. Alla guida il 40enne, già noto alle forze dell'ordine.

