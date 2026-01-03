Comuni plastic free | quali sono quelli più virtuosi in provincia di Latina

In provincia di Latina, diversi comuni si distinguono per l'impegno nella riduzione dell'uso della plastica. Anche nel 2023, molte amministrazioni hanno adottato politiche e iniziative per promuovere pratiche più sostenibili. Questi esempi rappresentano un passo importante verso un territorio più pulito e rispettoso dell’ambiente, contribuendo alla lotta contro l’inquinamento da plastica e alla tutela delle risorse naturali della regione.

Anche nell'anno che si è appena concluso, la provincia di Latina come il resto del Lazio hanno confermato il proprio impegno nella lotta all'inquinamento da plastica. Un lavoro quotidiano portato avanti anche grazie alla collaborazione con Plastic Free Onlus che ha promosso in tutto il territorio.

