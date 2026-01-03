Comune approvati bilancio e rendiconto | Un traguardo storico per Agrigento

A partire dal 2025, il Comune di Agrigento ha raggiunto un risultato importante approvando contestualmente il bilancio di previsione 2025/2027, il rendiconto di gestione 2024 e il bilancio consolidato 2024. Questa simultanea approvazione rappresenta un passo significativo nella gestione finanziaria dell’ente, facilitando una maggiore trasparenza e coordinamento tra gli strumenti economici. Un traguardo che segna un punto di svolta per l’amministrazione comunale e la pianificazione futura.

Il 2025 si è chiuso con un risultato definito “storico”: il consiglio comunale ha approvato i tre principali strumenti finanziari dell’ente — bilancio di previsione 20252027, rendiconto di gestione 2024 e bilancio consolidato 2024 — allineandoli nello stesso anno, evento che non si verificava da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Bilancio Inter, utile storico e ricavi record: segnato un grande traguardo dalla società meneghina

Leggi anche: Manovra 2026, tutti i nuovi bonus approvati nella legge di bilancio del governo Meloni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Bilanci approvati in extremis, rilievi ignorati e rischio Corte dei Conti: perché i consiglieri avrebbero dovuto fermarsi; Aumento orario e riqualificazione, la Cisl Fp accusa il sindaco: Ignorato il ruolo sindacale; Bilanci approvati, Consiglio spaccato: ad Agrigento voto contrario, accuse e rischio ricorsi.

Comune, sì al bilancio. Approvato il rendiconto di gestione del 2024 - Il vicesindaco Roberto Bulgarini: "Una situazione finanziaria solida che ci consente di programmare gli interventi per l’anno in corso". lanazione.it

Bilancio comunale . Approvato il rendiconto della gestione 2024 - 226 euro e un risultato di amministrazione per l’esercizio 2024 di 15. lanazione.it

Rendiconto 2024, il Comune chiude in attivo e punta su sociale e territorio. Il sindaco Fontebasso: «Le risorse sono state impiegate con attenzione» - NERVESA DELLA BATTAGLIA – È stato approvato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale il rendiconto della gestione 2024 del Comune. ilgazzettino.it

https://www.lagendanews.com/comune-di-vaie-approvati-i-contributi-alle-associazioni/ - facebook.com facebook