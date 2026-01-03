Como-Udinese sorpresa nelle formazioni | Nico Paz parte dalla panchina

Nella partita tra Como e Udinese, la decisione di schierare Nico Paz in panchina ha attirato l’attenzione. La sua assenza dalla formazione iniziale ha suscitato curiosità tra tifosi e addetti ai lavori, aprendo un dibattito sulle scelte tattiche delle due squadre. Questa scelta rappresenta un elemento interessante in una sfida che si preannuncia equilibrata e ricca di spunti da analizzare.

È una di quelle scelte che saltano all'occhio appena scorrono le formazioni ufficiali. A Como, prima ancora del fischio d'inizio, l'assenza di Nico Paz dall'undici titolare diventa subito notizia e accende interrogativi. Nome completo Nicolás Paz Martínez Posizione Centrocampista Squadra attuale Como Nazione Luogo di nascita Santa Cruz de Tenerife Data di nascita Settembre 8, 2004 00:00 Età 21 Peso (Kg) 74 Altezza (cm) 186 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 16 - Per Game Partite iniziate 16 1.0 Per Game Minuti 1423 88.9 Per Game Goal 6 0.4 Per Game Assist 4 0.3 Per Game Como-Udinese, Nico Paz parte dalla panchina.

