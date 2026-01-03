Como-Udinese per i lariani una grande vittoria da Champions

Il Como conquista un'importante vittoria contro l'Udinese, mostrando solidità e determinazione fin dai primi minuti. Dopo appena 18, i lariani si portano in vantaggio grazie a un episodio favorevole, con una trattenuta evidente di Piotrowski su Moreno in area. La partita evidenzia l'efficacia della squadra e la capacità di sfruttare le occasioni, elementi fondamentali in un campionato competitivo come la Serie A.

Bastano 18 minuti al Como per andare in vantaggio. Complice una clamorosa ingenuità di Piotrowski, che trattiene vistosamente Moreno in area di rigore. Per l'arbitro nessun dubbio, è calcio di rigoreAll'esecuzione ci pensa Da Cunha con un tiro centrale che spiazza Padelli: Como avanti con il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

