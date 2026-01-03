Como-Udinese | orario diretta e probabili formazioni

La partita tra Como e Udinese, valida per la 18ª giornata della Serie A 2025-2026, si disputa sabato 3 gennaio alle ore 12:30 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. In questo approfondimento trovate informazioni su orario, diretta e le probabili formazioni, per seguire l’incontro con chiarezza e senza inutili accenti.

Quando si gioca e dove seguirla. La sfida tra Como e Udinese, valida per la 18ª giornata della Serie A 2025-2026, è in programma sabato 3 gennaio alle ore 12:30 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, visibile in streaming e, per gli abbonati, anche su app e dispositivi compatibili. Chi non potrà seguire la partita in tv potrà invece affidarsi alla cronaca testuale in tempo reale sui siti sportivi. Le formazioni probabili. Per questa sfida il Como dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Jean Butez tra i pali e una linea offensiva affidata a giocatori creativi in grado di supportare l'unica punta.

