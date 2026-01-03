Como-Udinese la partita in diretta | lariani avanti su rigore

Segui in tempo reale Como-Udinese. Dopo appena 18 minuti, il Como si porta avanti grazie a un rigore, causato da un'ingenuità di Piotrowski che trattiene Moreno in area. La partita si svolge con ritmo e attenzione, offrendo un'analisi accurata delle azioni e delle decisioni arbitrali. Restate aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi sulla sfida tra le due squadre.

Il Como ce l'ha fatta: contro l'Udinese è arrivato il primo goal su rigore dal ritorno in Serie A Grazie alla trasformazione di capitan Da Cunha, i lariani hanno interrotto una striscia negativa di sei errori consecutivi: l'ultima gioia dal dischetto tra i grandi risaliva - facebook.com facebook

