Como-Udinese la partita in diretta | lariani avanti su rigore

Segui in tempo reale Como-Udinese. Dopo appena 18 minuti, il Como si porta avanti grazie a un rigore, causato da un'ingenuità di Piotrowski che trattiene Moreno in area. La partita si svolge con ritmo e attenzione, offrendo un'analisi accurata delle azioni e delle decisioni arbitrali. Restate aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi sulla sfida tra le due squadre.

Bastano 18 minuti al Como per andare in vantaggio. Complice una clamorosa ingenuità di Piotrowski, che trattiene vistosamente Moreno in area di rigore. Per l'arbitro nessun dubbio, è calcio di rigoreAll'esecuzione ci pensa Da Cunha con un tiro centrale che spiazza Padelli: Como avanti con il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

