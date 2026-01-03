Como-Udinese la partita in diretta | lariani avanti su rigore
Segui in tempo reale Como-Udinese. Dopo appena 18 minuti, il Como si porta avanti grazie a un rigore, causato da un'ingenuità di Piotrowski che trattiene Moreno in area. La partita si svolge con ritmo e attenzione, offrendo un'analisi accurata delle azioni e delle decisioni arbitrali. Restate aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi sulla sfida tra le due squadre.
Bastano 18 minuti al Como per andare in vantaggio. Complice una clamorosa ingenuità di Piotrowski, che trattiene vistosamente Moreno in area di rigore. Per l'arbitro nessun dubbio, è calcio di rigoreAll'esecuzione ci pensa Da Cunha con un tiro centrale che spiazza Padelli: Como avanti con il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: DIRETTA Serie A, tutta la nona giornata di campionato: Vlahovic sblocca subito su rigore, incornata di Douvikas e Como avanti
Leggi anche: DIRETTA Serie A, Parma-Como 0-0 e Udinese-Lecce 1-0: Karlstrom porta avanti i bianconeri LIVE
Diretta Como-Udinese: formazioni, dove vederla in tv e live streaming; Como Udinese in tv e streaming: dove vedere la partita; Tutto il calcio in; Como-Udinese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.
DIRETTA/ Como Udinese (risultato 1-0) video streaming tv: gol di Da Cunha! (Serie A, oggi 3 gennaio 2026) - Diretta Como Udinese streaming video tv, oggi sabato 3 gennaio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie A. ilsussidiario.net
Como-Udinese 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Udinese di Sabato 3 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net
Como-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Como- sport.virgilio.it
Il Como ce l'ha fatta: contro l'Udinese è arrivato il primo goal su rigore dal ritorno in Serie A Grazie alla trasformazione di capitan Da Cunha, i lariani hanno interrotto una striscia negativa di sei errori consecutivi: l'ultima gioia dal dischetto tra i grandi risaliva - facebook.com facebook
SERIE A | In campo Como-Udinese #ANSA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.