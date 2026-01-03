Como-Udinese | dove vederla in tv e streaming

Como-Udinese, partita valida per la 18ª giornata di Serie A, si svolge al Sinigaglia e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Per seguire l’incontro in diretta tv o streaming, consultate i canali ufficiali e le piattaforme autorizzate, che trasmettono l’evento in modo affidabile e accessibile. Di seguito, tutte le informazioni utili per non perdere questa sfida tra due squadre con obiettivi diversi ma ancora coinvolte nel campionato.

Il pranzo della Serie A passa dal lago. Al Sinigaglia va in scena Como-Udinese, sfida che apre il sabato della 18ª giornata e che mette di fronte due squadre arrivate a questo punto della stagione con ambizioni e stati d’animo diversi, ma entrambe ancora pienamente dentro il campionato. Como-Udinese, scenario e momento delle squadre. Il Como arriva all’appuntamento forte del successo esterno di Lecce, un risultato che ha consolidato il percorso della squadra di Cesc Fàbregas. I lariani occupano il sesto posto con 27 punti e cercano continuità per chiudere il girone d’andata sopra le aspettative iniziali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

