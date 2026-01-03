Como-Udinese 1-0 | da Cunha stende i bianconeri e fa sognare i lariani
Il Como supera l’Udinese 1-0 nel match del 18° turno di Serie A, mantenendo l’imbattibilità casalinga. Da Cunha decide la sfida, avvicinando i lombardi alla zona europea, attualmente a tre punti dalla Roma quarta. La squadra di casa prosegue la sua buona stagione e guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti di campionato.
Como, 3 gennaio 2025 – Continua la rincorsa a un posto in Europa del Como, il quale piega 1-0 l’Udinese nel lunch match del 18° turno di Serie A e si mantiene imbattuto in casa, portandosi così a soli tre punti dal quarto posto attualmente occupato dalla Roma. A mettere la firma più importante sul successo conquistato dagli uomini di Fabregas è stato Da Cunha, che al 18’ ha trasformato un rigore conquistato da Moreno, trattenuto vistosamente da Piotrowski. Un vantaggio poi legittimato da un primo comandato senza indugi dal Como, che ha a più riprese sfiorato anche il raddoppio. A inizio ripresa, la reazione dell’Udinese che si è prima divorata il pari con Ekkelenkamp e poi lo ha confezionato con Zaniolo, partito però in fuorigioco sull’imbucata di Miller (rete quindi annullata). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
