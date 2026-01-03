Il Como conquista una vittoria importante contro l’Udinese, grazie a un rigore trasformato dal capitano. La partita si svolge sulle rive del lago, simbolo di una squadra in crescita che, con questa affermazione, sale a 30 punti in classifica. Il risultato riflette un percorso di miglioramento costante, confermando il valore del gruppo e la volontà di continuare a crescere nel campionato.

Il lago fa da cornice a una vittoria che pesa più del punteggio. Il Como batte l’ Udinese 1-0, sale a quota 30 punti e certifica una crescita che ormai va oltre la sorpresa. Decide un rigore del capitano, ma a colpire è soprattutto la gestione del match: controllo, maturità, capacità di soffrire quando serve e di colpire senza perdere identità. Un primo tempo a senso unico. Il Como imposta la gara fin dal fischio iniziale. Pressione alta, palleggio pulito, occupazione razionale degli spazi. L’Udinese resta bassa e fatica a uscire, schiacciata da un dominio territoriale che trova sbocco al 18’. L’ingenuità difensiva friulana apre la strada al penalty che Lucas Da Cunha trasforma con freddezza, interrompendo una piccola serie negativa dal dischetto e premiando un avvio di grande intensità. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Como maturo, Udinese battuta: basta il rigore del capitano

Leggi anche: Il Como sogna l'Europa: un rigore di Da Cunha basta per stendere l'Udinese

Leggi anche: Como: basta un rigore (dopo più di 20 anni di digiuno in serie A) per abbattere l'Udinese

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Como: basta un rigore (dopo più di 20 anni di digiuno in serie A) per abbattere l'Udinese - Da Cunha in gol dopo una serie di errori dal dischetto che si prolungava dalla stagione 2002- sport.quotidiano.net