Il Como ottiene una vittoria importante, superando 1-0 l'Udinese al Sinigaglia. Con questa seconda vittoria consecutiva, la squadra biancoblu si avvicina ulteriormente all'obiettivo di qualificarsi per l'Europa. La rete decisiva è arrivata su calcio di rigore trasformato da Da Cunha, confermando il buon momento del club e mantenendo vive le speranze di una posizione di rilievo in campionato.

AGI - Il Como centra la sua seconda vittoria consecutiva e continua a sognare l'Europa. La squadra biancoblu supera 1-0 l' Udinese nel match del Sinigaglia: decide un calcio di rigore trasformato da Da Cunha. I padroni di casa hanno sin da subito un buon approccio alla gara e, vista la scelta di lasciare Nico Paz in panchina perché non al 100%, provano ad affidarsi alle giocate di Rodriguez. Al 18' Piotrowski trattiene ingenuamente Moreno e il direttore di gara assegna un calcio di rigore al Como: sul dischetto si presenta Da Cunha, che spiazza Padelli e realizza l' 1-0. La formazione bianconera fa fatica a reagire, così gli uomini di Cesc Fabregas cercano di cavalcare il loro momento positivo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Como batte Udinese 1-0: l'Europa è più vicina

Leggi anche: Serie A, l’Udinese batte 3-2 il Lecce. 0-0 tra Parma e Como

Leggi anche: Parma-Como senza gol; Udinese batte Lecce 3-2 e riparte

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Serie A, Udinese-Lazio 1-1. Ok Cagliari e Como, Pisa Juve 0-2. VIDEO; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Serie A, Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2; Lecce-Como 0-3.

Il Como batte l’Udinese: basta il rigore di Da Cunha a Fabregas, annullato un gol a Zaniolo - Festa grande per Cesc Fabregas che rimane imbattuto al Sinigaglia e sogna l'Europa: solo 20 minuti per Nico Paz, non al meglio e partito dalla panchina ... tuttosport.com