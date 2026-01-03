Como | basta un rigore dopo più di 20 anni di digiuno in serie A per abbattere l' Udinese

Il Como torna alla vittoria in Serie A dopo oltre 20 anni, grazie a un rigore di Da Cunha. La partita contro l'Udinese si è conclusa con un risultato di 1-0, frutto di una prestazione dominata soprattutto nel primo tempo, nonostante le numerose occasioni mancate. Un risultato importante che sottolinea la determinazione della squadra e la capacità di sfruttare le opportunità create.

Como, 3 gennaio 2026 – Il Como batte l'Udinese grazie a un rigore realizzato da Da Cunha. Il risultato con scarto minimo, ottenuto dopo aver sprecato tantissime occasioni da rete, soprattutto in un primo tempo dominato in lungo e in largo. Tre punti importantissimi che consentono ai lariani di consolidare il sesto posto utile per centrare l’obiettivo Europa. L'Udinese stranamente non ha messo in campo la sua superiorità fisica, solo Zaniolo ha provato la via del gol. Le scelte. Fabregas, al ritorno dopo la squalifica, tiene Nico Paz in panchina per precauzione e sostituisce Diego Carlos, fermo per un turno, con Kempf al centro della difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

