Comincia male il 2026 di Mattia Bellucci | tie-break fatale nelle qualificazioni a Brisbane

Mattia Bellucci ha aperto il 2026 con una sconfitta nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Brisbane. Il tennista lombardo è stato eliminato al primo turno dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, dopo un match durato oltre due ore e ventitré minuti, conclusosi con un tie-break decisivo. Un inizio di anno che richiede riflessione e impegno per il giovane atleta, che si prepara a rientrare in campo con nuove motivazioni.

Inizia con un passo falso il 2026 tennistico di Mattia Bellucci. Il lombardo è stato sconfitto nel primo turno delle qualificazioni dell'ATP 250 di Brisbane dallo spagnolo Pablo Carreno Busta in tre set con il punteggio di 6-4 2-6 7-6 dopo due ore e ventitré minuti di gioco. Bellucci era la settima testa di serie e all'Italia resta così il solo Matteo Arnaldi, che cercherà di raggiungere la qualificazione e che tra poco farà il suo esordio con il francese Hugo Gaston. A Bellucci non sono bastati 13 ace (8 quelli dello spagnolo) e 37 vincenti (23 quelli dell'avversario) per avere la meglio di Carreno Busta.

