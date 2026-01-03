Come sono morte Mamme e figlia intossicate la spiegazione dell’esperto e le ipotesi sulle cause del decesso

Al momento, le cause della morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, rimangono da chiarire. In attesa dei referti analitici e dell’autopsia, si considerano diverse ipotesi, senza pregiudizi. La vicenda si è svolta tra il 27 e il 28 dicembre a Campobasso, suscitando attenzione e preoccupazione. La comunità attende con rispetto i risultati che potranno chiarire le circostanze di questa tragedia.

In attesa dei referti analitici e dei risultati dell'autopsia che chiariranno le cause della morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute a Campobasso dopo una lunga agonia tra il 27 e il 28 dicembre a poche ore l'una dall'altra, "è d'obbligo rimanere nel campo delle ipotesi". A spiegarlo è il biologo Luciano Oscar Atzori, esperto di Igiene, sicurezza e qualità degli alimenti, che illustra i possibili scenari alla base del doppio decesso. "Al momento con i pochi dati che abbiamo, e senza conoscere la sintomatologia accusata dalle vittime, le probabili cause sono: microrganismi tossigeni, mitilismo, contaminazione da sostanze chimiche, materiali e oggetti a contatto con alimenti, funghi velenosi.

