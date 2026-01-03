Come sono andati gli allenamenti cronometrati di Federica Brignone a un mese dalle Olimpiadi

A un mese dalle Olimpiadi, Federica Brignone ha ripreso gli allenamenti cronometrati sulle piste di casa. Dopo aver superato un grave infortunio, la campionessa italiana si prepara con cura e determinazione, concentrandosi sul miglioramento delle performance in vista della competizione olimpica. Questi allenamenti rappresentano un passo importante nel suo percorso di recupero e preparazione, evidenziando l’impegno continuo per raggiungere i propri obiettivi.

