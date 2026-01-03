Come sono andati gli allenamenti cronometrati di Federica Brignone a un mese dalle Olimpiadi
A un mese dalle Olimpiadi, Federica Brignone ha ripreso gli allenamenti cronometrati sulle piste di casa. Dopo aver superato un grave infortunio, la campionessa italiana si prepara con cura e determinazione, concentrandosi sul miglioramento delle performance in vista della competizione olimpica. Questi allenamenti rappresentano un passo importante nel suo percorso di recupero e preparazione, evidenziando l’impegno continuo per raggiungere i propri obiettivi.
Col grave infortunio ormai alle spalle, Federica Brignone si è allenata sulle piste di casa a dicembre. I tempi non sono stati resi pubblici, ma Paolo De Chiesa ha saputo com'è andata: "È qualcosa di impressionante". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Federica Brignone torna sugli sci, un primo passo verso le Olimpiadi?
Leggi anche: Annunciati i 4 portabandiera dell’Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: c’è Federica Brignone, 2 olimpionici
