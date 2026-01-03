Come può esistere un’Europa schiacciata fra Trump e Putin? È l’ora di un nuovo patriottismo continentale

In un contesto internazionale dominato da figure come Trump e Putin, l’Europa si trova a dover affrontare sfide complesse e urgenti. È essenziale sviluppare un senso di identità e solidarietà tra i paesi europei, promuovendo un patriottismo condiviso che rafforzi la coesione e la capacità di affrontare le questioni globali con maggiore autonomia e consapevolezza. Solo così l’Europa potrà mantenere il suo ruolo e la sua stabilità nel mondo.

Sarebbe ora, è l'ora di un patriottismo europeo, di un patriottismo continentale. Non un sogno, ma sempre più una necessità che non può più essere un'ipotesi da relegare in secondo piano.

