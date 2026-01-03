Come cambia la popolazione in provincia di Latina e quanto incidono gli stranieri

L’ultimo censimento Istat fornisce un quadro aggiornato sulla variazione della popolazione nella provincia di Latina. Analizza i cambiamenti nel tempo e l’incidenza degli stranieri, offrendo una prospettiva sulla dinamica demografica locale. Questi dati sono utili per comprendere le tendenze e le trasformazioni che interessano la provincia, contribuendo a una migliore conoscenza del contesto sociale ed economico della zona.

Come cambia la popolazione negli anni, anche nella provincia di Latina. A scattare una fotografia è l'ultimo censimento del'Istat pubblicato nei giorni scorsi. Popolazione sempre in lieve calo in Italia. Alla data del 31 dicembre 2024 la popolazione in Italia è di 58.943.464 residenti con un lieve calo.

