Coltellate a San Benedetto 21enne nega le accuse ma deve rimanere in carcere

San Benedetto, 3 gennaio 2026 – Il 21enne di Carassai, accusato di aver sferrato coltellate a due giovani nella notte di Capodanno, ha negato le proprie responsabilità. Tuttavia, le autorità hanno ritenuto necessario il suo arresto, e l’uomo rimarrà in carcere presso la struttura di Ascoli. La procura prosegue con le indagini per chiarire gli eventi e fare luce sulla vicenda.

San Benedetto, 3 gennaio 2026 – Deve rimanere rinchiuso nel carcere di Ascoli il 21enne di Carassai accusato di aver accoltellato due giovani la notte di Capodanno a San Benedetto del Tronto. Così ha deciso il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Angela Miccoli che stamani ha convalidato l’arresto operato dagli agenti del commissariato di San Benedetto del Tronto alcune ore dal fatto, quando il ragazzo si è presentato autonomamente al pronto soccorso riferendo di essersi ferito in casa con un coltello da pane; versione che è stata confutata dal racconto delle vittime e di alcuni testimoni dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coltellate a San Benedetto, 21enne nega le accuse ma deve rimanere in carcere Leggi anche: Torna a casa e aggredisce a coltellate i familiari: 21enne in carcere Leggi anche: Garlasco, Giuseppe Sempio non è sereno ma nega le accuse: la versione del suo avvocato sulle "giustificazioni" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. San Benedetto - Risse e coltellate nella notte di Capodanno: la Polizia ferma un 21enne; Sanguinosa aggressione a San Benedetto: testimone nascosto sotto un’auto; Violenta rissa di Capodanno in Riviera, coltellate tra giovanissimi: due sono gravi; San Benedetto coltellate nella notte di San Silvestro. Quattro feriti, due sono gravi. Accoltellamento di Capodanno a San Benedetto, il 21enne resta in carcere - Il giudice Miccoli convalida l’arresto del giovane accusato di aver accoltellato due ragazzi: uno è minorenne ed è ricoverato al Trauma Center di Torrette ... lanuovariviera.it

Rissa a colpi di coltello a Capodanno, il 21enne resta in carcere - Deve rimanere rinchiuso nel carcere di Ascoli Piceno il 21enne di Carassai (Ascoli Piceno) accusato di aver accoltellato due giovani la notte di Capodanno a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). msn.com

Minore di Pescara ferito al volto in una violenta rissa a coltellate a San Benedetto del Tronto: c'è un arresto - In carcere è finito un 20enne di origini albanesi che si sarebbe recato in ospedale affermando di essersi ferito con un coltello da cucina. ilpescara.it

Minore di Pescara ferito al volto in una violenta rissa a coltellate a San Benedetto del Tronto: c'è un arresto https://www.ilpescara.it/cronaca/minorenne-pescarese-ferito-rissa-san-benedetto-tronto-arresto-polizia.html © IlPescara - facebook.com facebook

Rissa a coltellate a San Benedetto, arrestato un ventenne residente a Carassai x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.