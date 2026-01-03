Coltan il blitz Usa e gli affari milionari | quando Trieste rischiò di diventare la porta di Maduro in Europa

Il coltan, minerale strategico, ha al centro di tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, con implicazioni anche per Trieste. In passato, la città rischiò di diventare un punto di riferimento per gli affari di Maduro in Europa, in un contesto di interessi internazionali e operazioni militari. Questo articolo analizza i legami tra il traffico di risorse e le implicazioni geopolitiche di quegli eventi.

Gli Stati Uniti hanno attaccato militarmente il Venezuela, sequestrato il presidente Maduro e moglie e mettono le mani sul paese sudamericano. Tra le mille notizie (quasi tutte uguali) relative ai raid e alla potenza di fuoco sprigionata nell'attacco annunciato da mesi da Donald Trump, ci sono.

