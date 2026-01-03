Colpo all' Ufficio Postale da 75mila euro domiciliari fuori Regione per uno dei rapinatori
Nel novembre 2023, Carlo Di Marino, 32 anni di Giugliano in Campania, è stato arrestato con obbligo di braccialetto elettronico per aver partecipato a una rapina da 75.000 euro presso l’ufficio postale di Maddaloni. L’uomo è stato sottoposto a domiciliari fuori Regione, dopo essere stato individuato come uno dei responsabili dell’episodio.
Arresti domiciliari fuori Regione con obbligo del braccialetto elettronico, per Carlo Di Marino, 32enne di Giugliano in Campania che nel novembre 2023, insieme ad altre due persone, mise a segno una rapina da 75mila euro all'ufficio postale di via Carmignano a Maddaloni. E’ quanto disposto dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it
