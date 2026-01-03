Colombo illude il Grifone e Leris firma il pari Genoa-Pisa 1-1

Al Ferraris, Genoa e Pisa chiudono con un pareggio 1-1 il match valido per la giornata di campionato. La sfida tra i rossoblù di De Rossi e i nerazzurri di Gilardino si è conclusa con un risultato che rispecchia l’equilibrio in campo, offrendo spunti importanti in ottica salvezza.

Al Ferraris termina 1-1 la sfida tra i rossoblù di De Rossi e i nerazzurri di Gilardino GENOVA - Il delicato scontro salvezza pre-Epifania tra Genoa e Pisa termina in parità. Al Ferraris l'1-1 finale arriva al termine di una partita equilibrata, molto combattuta, ma condita da numerosi errori tecnic.

Genoa, solo un pari con il Pisa: Colombo illude, pareggia Leris, finisce 1-1 tra i fischi della Nord - E ora la società deve intervenire pesantemente sul mercato ... telenord.it

Colombo non basta, e contro il Pisa il Genoa non riesce a uscire dalle sabbie mobili: Leris fa 1-1 - Dura poco il vantaggio dei rossoblù contro la squadra di Gilardino in una partita spigolosa, quasi soporifera, nella corsa salvezza. lavocedigenova.it

