Colle | operazione sicurezza Il sindaco Piero Pii annuncia | Assicuro il massimo impegno

Il sindaco Piero Pii ha annunciato un impegno costante per rafforzare la sicurezza a Colle. In un intervento pubblico, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra comunità, istituzioni e strumenti sociali per affrontare efficacemente i fenomeni di criminalità e disagio. L’obiettivo è garantire un ambiente più sicuro e vicino alle esigenze dei cittadini, promuovendo un dialogo aperto e un approccio coordinato alla gestione della sicurezza.

A fare il punto sul tema della sicurezza a Colle è il sindaco Piero Pii (nella foto), che interviene con una riflessione articolata sul ruolo della comunità, dello Stato e degli strumenti sociali nel contrasto ai fenomeni di criminalità e disagio. "Il tema della sicurezza è sicuramente uno dei più sentiti nella nostra città – afferma il primo cittadino –. In prima istanza vorrei sottolineare che il primo approccio a questa problematica deve mettere in chiaro che il mondo associazionistico, così come quello delle parrocchie e tutto il tessuto sociale è la prima forma di presidio. Essere presenti sul territorio attraverso l'inclusione e la cultura è il modo per eliminare queste forme di delinquenza.

