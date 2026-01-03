Il Teatro del Giglio Giacomo Puccini presenta in esclusiva toscana l'opera “Nabucco” di Giuseppe Verdi, un classico del repertorio lirico. L'evento, che vede collaborazioni prestigiose e un cast di alto livello, si terrà domani 4 gennaio alle 18 e lunedì 5 alle 16. Un’occasione per apprezzare un’opera di grande valore artistico, in un contesto culturale di rilievo.

Il Teatro del Giglio Giacomo Puccini, apre il nuovo anno con un’opera di grande valore. Si tratta del dramma lirico “Nabucco” di Giuseppe Verdi, in scena e in esclusiva toscana domani 4 gennaio alle 18 e lunedì 5 alle 16. A dirigere l’orchestra “I Pomeriggi Musicali di Milano” sarà il Maestro Valerio Galli. Un debutto di assoluta rilevanza, non soltanto per l’imponente bellezza: il Nabucco, infatti, sancisce una significativa collaborazione del Teatro del Giglio - Puccini grazie a una coproduzione con i teatri di OperaLombardia il “Grande” di Brescia, “Sociale” di Como, “Donizetti” di Bergamo e “Ponchielli” di Cremona, cui segue il Teatro comunale di Modena e la Fondazione “I Teatri di Reggio Emilia”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Collaborazioni e cast prestigiosi. L’opera sul palco in esclusiva toscana

Leggi anche: Una giuglianese sul palco con Roberto Bolle: successo al teatro Opera Carlo Felice di Genova

Leggi anche: Franco Ricciardi a sorpresa sul palco dell'Augusteo, ospite nel musical “Opera di Periferia" di Peppe Lanzetta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Collaborazioni e cast prestigiosi. L’opera sul palco in esclusiva toscana - Si tratta del dramma lirico “Nabucco” di Giuseppe Verdi, in scena e in esclusiva toscana domani 4 gennaio alle 1 ... lanazione.it