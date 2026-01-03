Il Codacons di Salerno ha espresso preoccupazione per i potenziali effetti dell’ampliamento del porto sulla tutela ambientale e sulle spiagge pubbliche. La denuncia evidenzia possibili rischi legati all’impatto ambientale e invita le autorità competenti a intervenire per garantire la salvaguardia del territorio e degli spazi pubblici. La questione richiede un’attenta valutazione per evitare danni irreversibili all’ecosistema locale.

Il Codacons Salerno denuncia i rischi dell’ampliamento del porto: minacce alle spiagge pubbliche, impatti ambientali e richiesta di intervento delle autorità. Il Codacons Salerno aderisce alla battaglia contro l’ampliamento del porto commerciale. Troppe cose non sono chiare, afferma il Presidente Codacons Campania Avv. Matteo Marchetti, “non sono chiari gli effetti positivi che avrebbe sull’economia il prolungamento della banchina; non sono chiare le incidenze sull’ambiente di un’opera di notevole portata, senza contare che non sono diffusenemmeno le misure di mitigazione”. “Il Codacons proporrà alle altre associazioni e ai comitati – dice l’Avv. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Codacons contro ampliamento porto di Salerno: allarme ambientale

Salerno, “Giù le mani dalla spiaggia”: sit-in contro l’ampliamento del porto commerciale - Domenica 4 gennaio, alle ore 10, le associazioni Italia Nostra, Legambiente Orizzonti e il Comitato Salute e Vita hanno ... salernonotizie.it