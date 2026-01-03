Clooney riunisce la banda un’ultima volta

George Clooney torna a riunire la banda di Ocean’s Eleven per l'ultimo film della serie. Dopo il successo iniziato nel 2011, l’attore e il suo team si preparano a chiudere definitivamente questa avventura cinematografica. Un ritorno atteso dai fan, che promette di regalare un’ultima, sofisticata operazione di stile e ingegno. La pellicola rappresenta la conclusione di un ciclo che ha segnato la storia del cinema di intrattenimento.

Il sorriso sardonico di George Clooney e, con esso, il fascino cinematografico di Danny Ocean stanno per tornare per l'ultimo, ultimissimo colpo della band che ha dato vita a una serie di enorme successo: quella iniziata nel 2011 con il primo capitolo che portava il titolo di Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco. Il nuovo progetto prenderà il via nei prossimi mesi con le prime riprese: provvisoriamente intitolato Ocean's - Fourteen, ha il furbo obiettivo di riproporre in chiave attuale le vicende della banda pseudo-criminale che diede vita alle precedenti puntate del fortunato franchise cinematografico.

