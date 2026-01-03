Classifica Tour de Ski 2026 donne | Diggins ampiamente davanti Ganz con chance di top 10

Il Tour de Ski 2026, giunto alla sua 20ª edizione, si svolge interamente in Italia con sei tappe. La competizione è iniziata il 28 dicembre a Dobbiaco, dove si sono svolte le prime prove, e proseguirà con diverse specialità fino a Capodanno. Nell’attuale classifica donne, Diggins mantiene un ampio vantaggio, mentre Ganz si conferma in posizione favorevole per un possibile piazzamento tra le prime dieci.

Il Tour de Ski 2026 prevede sei tappe, tutte in Italia. Il prestigioso evento, giunto alla 20ma edizione, è incominciato il 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco e rimarrà in questa località per le successive tre prove nel giro di tre giorni: la 10 km in tecnica classica del 29 dicembre, la mass start in tecnica libera del 31 dicembre e l’inseguimento in classica di Capodanno. Ci si trasferirà poi in Val di Fiemme per la sprint in classico del 3 gennaio e la mitica scalata del Cermis del 4 gennaio. Il titolo passerà di mano, visto che la norvegese Therese Johaug ha deciso di ritirarsi nella stagione che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

