Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026 | Klaebo dominante Pellegrino secondo dei non norvegesi
La classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo maschile 2026 vede Klaebo in testa, con Pellegrino tra i migliori non norvegesi. Il calendario comprende 27 gare individuali, più il Tour de Ski, che ha preso il via il 28 novembre 2025 a Ruka e si concluderà il 22 marzo 2026 a Lake Placid. La stagione si sviluppa tra varie tappe internazionali, offrendo un panorama competitivo di rilievo.
Sono 27 le gare individuali inserite nel calendario della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci di fondo, alle quali andrà aggiunto il Tour de Ski: lo start è arrivato venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre i titoli verranno assegnati domenica 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti. Rispetto all’annata sportiva 2024-2025 torneranno a disputarsi la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen, mentre in casa Italia andranno in scena tutto il Tour de Ski, con la manifestazione che si snoderà tra Dobbiaco e Val di Fiemme, ed i Giochi Olimpici a febbraio 2026. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
