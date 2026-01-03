Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026 | Diggins leader Ganz miglior italiana
La classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo femminile 2026 vede Diggins al comando, con Ganz come miglior italiana. La stagione, iniziata il 28 novembre 2025 a Ruka e in programma fino al 22 marzo 2026 a Lake Placid, comprende 27 gare individuali e il Tour de Ski, che si svolgerà in Italia. Un appuntamento importante per gli appassionati di questo sport, con molte sfide da seguire.
La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia. Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins leader, Ganz vicina alle 30
Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins sempre leader, Ganz dentro le 30
Coppa del mondo di sci maschile 2025 2026: tutte le classifiche; Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin allunga a suon di slalom, Goggia quarta; La classifica generale maschile: Odermatt leader solitario, Vinatzer in top 10; Sci alpino. Slalom di Semmering: trionfa Mikaela Shiffrin, vittoria numero 106 - La classifica della coppa del Mondo di slalom:.
Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin al comando, Goggia in top-5 - Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino dopo il quinto posto raccolto nel gigante di ... oasport.it
Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo dominante, Pellegrino secondo dei non norvegesi - Sono 27 le gare individuali inserite nel calendario della Coppa del Mondo maschile 2025- oasport.it
Slittino, coppa del mondo: Vötter/Oberhofer terze nel doppio femminile a Sigulda - Leggi su Sky Sport l'articolo Slittino, coppa del mondo: Vötter/Oberhofer terze nel doppio femminile a Sigulda ... sport.sky.it
Dopo la bella prova in Coppa Italia i biancorossi devono risalire la classifica della Superlega - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.