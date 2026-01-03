Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026 | Diggins leader Ganz miglior italiana

La classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo femminile 2026 vede Diggins al comando, con Ganz come miglior italiana. La stagione, iniziata il 28 novembre 2025 a Ruka e in programma fino al 22 marzo 2026 a Lake Placid, comprende 27 gare individuali e il Tour de Ski, che si svolgerà in Italia. Un appuntamento importante per gli appassionati di questo sport, con molte sfide da seguire.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia. Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

