Classifica Album Olly ritorna in vetta con Tutta Vita Sempre
La prima Classifica Album del 2026 segna il ritorno degli artisti italiani al vertice, con Olly che conquista la prima posizione con “Tutta Vita Sempre”. Dopo le festività natalizie, i grandi classici lasciano spazio ai cantautori, confermando la loro presenza nelle prime posizioni insieme a nomi come Ultimo e Gemitaiz. Questa classifica riflette le tendenze attuali e l’interesse del pubblico verso la musica italiana contemporanea.
La prima Classifica Album del 2026 si lascia alle spalle i grandi classici natalizi, che hanno occupato le posizioni più alte, lasciando il testimone ai cantautori che ritrovano il podio, Ultimo ed Olly insieme a Gemitaiz. Risale la chart passando dalla #21 alla #10 La Bella Vita di Artie 5ive: pubblicato nel marzo dello scorso anno l’album di debutto del rapper ha raggiunto la vetta nella settimana della sua release. In discesa Kid Yugi, che passa dalla #8 alla #9 con Tutti I Nomi Del Diavolo, versione deluxe de I Nomi Del Diavolo. Tutti I Nomi Del Diavolo è il capitolo finale del concept album. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Olly, l’album Tutta vita (Sempre) apre il 2026 in vetta
Leggi anche: Recensione Amara Olly – Tutta vita (sempre)
Classifiche, novità 25 dicembre: Olly torna in vetta; Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026: Lazza infinito, Olly torna in vetta; Hit parade, Olly torna in vetta tra gli album, Emma prima tra i singoli; OLLY la prima #1 del 2026 nella classifica album italiana, EMMA tra i singoli e PINK FLOYD tra i vinili.
Classifica album, Olly ritorna in vetta con “Tutta vita sempre” - L'articolo Classifica Album, Olly ritorna in vetta con “Tutta Vita Sempre” proviene da Metropolitan Magazine. msn.com
OLLY la prima #1 del 2026 nella classifica album italiana, EMMA tra i singoli e PINK FLOYD tra i vinili - Tra i singoli arriva alla numero uno L’AMORE NON MI BASTA di EMMA brano del 2013 che ritorna in classifica grazie al successo virale di questi giorni. newsic.it
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026: Lazza infinito, Olly torna in vetta - La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana ... libero.it
OLLY & ALFA INSIEME nel 2020
. @olly_nclusive apre il 2026 al primo posto della classifica settimanale FIMI/NIQ degli album con Tutta Vita (SEMPRE) x.com
Le classifiche FIMI della prima settimana del 2026 segnano il ritorno di Olly in vetta alla classifica album con Tutta vita (sempre). Tra i singoli, Emma conquista la prima posizione con L'amore non mi basta grazie alla nuova viralità del brano su TikTok, mentre n - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.