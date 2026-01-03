classifica album olly ritorna in vetta con tutta vita sempre

La prima Classifica Album del 2026 segna il ritorno degli artisti italiani al vertice, con Olly che conquista la prima posizione con “Tutta Vita Sempre”. Dopo le festività natalizie, i grandi classici lasciano spazio ai cantautori, confermando la loro presenza nelle prime posizioni insieme a nomi come Ultimo e Gemitaiz. Questa classifica riflette le tendenze attuali e l’interesse del pubblico verso la musica italiana contemporanea.

La prima Classifica Album del 2026 si lascia alle spalle i grandi classici natalizi, che hanno occupato le posizioni più alte, lasciando il testimone ai cantautori che ritrovano il podio, Ultimo ed Olly insieme a Gemitaiz. Risale la chart passando dalla #21 alla #10 La Bella Vita di Artie 5ive: pubblicato nel marzo dello scorso anno l’album di debutto del rapper ha raggiunto la vetta nella settimana della sua release. In discesa Kid Yugi, che passa dalla #8 alla #9 con Tutti I Nomi Del Diavolo, versione deluxe de I Nomi Del Diavolo. Tutti I Nomi Del Diavolo è il capitolo finale del concept album. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

