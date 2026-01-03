Clamoroso Napoli il top club piomba su Lucca | nuova pretendente per l’azzurro

Il Napoli si affaccia sul mercato invernale con interesse per il giovane attaccante Lucca, che sta attirando l’attenzione di diversi club. La finestra di trasferimenti appena aperta accelera le trattative e alimenta il dialogo tra le parti. La possibilità di un trasferimento rappresenta un’opportunità importante sia per il calciatore sia per il club partenopeo, in un momento di grande fermento nel panorama calcistico italiano.

La sessione invernale di calciomercato è partita da poche ore, ma in casa Napoli non si parla d'altro da settimane. I campioni d'Italia, come già successo in estate, si candidano ad essere la grande protagonista tra le italiane. Gli azzurri si muoveranno per alcuni colpi in entrata, su tutti il centrocampista, ma anche per diverse cessioni. Una su tutte è quella di Lorenzo Lucca, mai entrato nei meccanismi di Antonio Conte. Sull'ex Udinese ci sono diversi club, tra cui anche il Benfica di Jose Mourinho. Lucca, anche il Benfica si aggiunge alla corsa: il Napoli chiede 30 milioni. Con un Hojlund ormai imprescindibile e con un Lukaku prossimo al rientro, il ruolo di Lucca sarà ancor più marginale.

