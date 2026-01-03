Clair Obscur | Expedition 33 è ad ora il terzo gioco con più GOTY vinti

Clair Obscur: Expedition 33 si distingue come il terzo gioco con il maggior numero di premi come Gioco dell’Anno (GOTY). Questo riconoscimento conferma la qualità e l’apprezzamento della critica e dei giocatori, posizionando il titolo tra i più rilevanti degli ultimi tempi. Un risultato che riflette l’impegno degli sviluppatori nel creare un’esperienza di gioco significativa e apprezzata a livello internazionale.

Clair Obscur: Expedition 33 ha raggiunto un traguardo di assoluto rilievo nella storia recente dei videogiochi. Secondo i dati attualmente disponibili, il titolo di Sandfall Interactive è oggi il terzo gioco con il maggior numero di premi Game of the Year mai ottenuti. Il risultato non arriva da un singolo evento, ma da un conteggio globale che aggrega centinaia di riconoscimenti assegnati da redazioni, associazioni e media specializzati in tutto il mondo. Con 291 vittorie su 429 premiazioni monitorate, il gioco si colloca stabilmente ai vertici assoluti del settore, un dato che lo inserisce in una élite ristrettissima della produzione videoludica e che ovviamente certifica l'impatto critico dell'opera ben oltre le aspettative iniziali.

Clair Obscur: Expedition 33 ha ottenuto il terzo maggior numero di premi GOTY di sempre - E vale la pena ricordare che siamo ancora lontani dalla fine della stagione dei premi, perché potrebbe salire ancora di ... gamereactor.it

Clair Obscur: Il produttore di Expedition 33 conferma l'uso dell'IA generativa nel vincitore del Gioco dell'Anno - Alcuni spettatori hanno esaminato i trailer ai The Game Awards alla ricerca di qualsiasi segno di IA generativa. notebookcheck.it

Clair Obscur Expedition 33 distrugge tutti: i premi dei TGA 2025 in 3 minuti!

Sandfall Interactive si aspettava un Metascore di 80 per #ClairObscurExpedition33, e puntava segretamente a 85. Il risultato finale ha superato ogni aspettativa. x.com

I voti stellari assegnati a Clair Obscur: Expedition 33 hanno stupito anche Sandfall: il team ha ammesso che durante lo sviluppo non credevano che il gioco potesse superare l'85 su Metacritic! (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook

