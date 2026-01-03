Cittadella Iori dopo il derby | Vittoria importante ma quei dieci minuti potevano complicarci la partita
Dopo la vittoria nel derby contro la Virtus Verona, il Cittadella si prepara a proseguire il cammino nel girone di ritorno. Iori ha commentato l’importanza del risultato, sottolineando come i dieci minuti finali avrebbero potuto complicare la gara, anche se alla fine la squadra ha conquistato tre punti fondamentali. La seconda vittoria consecutiva conferma il buon stato di forma dei granata, pronti a mantenere alta la concentrazione nelle prossime sfide.
Seconda vittoria consecutiva e derby dominato. Il Cittadella supera 4-1 la Virtus Verona al Tombolato e apre nel migliore dei modi il girone di ritorno. Nel post gara, mister Manuel Iori analizza la prestazione dei suoi, tra soddisfazione e qualche aspetto da limare. «Nel complesso abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
